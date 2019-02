Mannheim. (pol/sdm) In einem Wettbüro in der Hanauer Straße wurde die Schaufensterscheibe beschädigt. Die Polizei berichtet, dass ein Unbekannter am Montag gegen 5.10 Uhr die Scheibe mit zwei aneinandergebundenen Hantelscheiben von insgesamt zwei Kilo eingeschlagen hat.

Anschließend floh er in unbekannte Richtung. Zu dem Täter ist bekannt, dass er vermummt und dunkel gekleidet war. Die Höhe des Sachschadens ist noch noch unklar.

Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen sucht nach Zeugen. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 0621/77769-0 melden.