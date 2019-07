Mannheim-Wallstadt. (pol/van) Leichte Verletzungen hat sich ein Elfjähriger am Dienstagabend zugezogen, wie die Polizei berichtet. Gegen 17.25 Uhr war der Junge mit seinem Fahrrad in der Römerstraße in Richtung Vogelstang unterwegs gewesen.

Als er kurz nach der Haltestelle "Wallstadt Sportanlage" nach links auf einen Sportplatz abbog, wurde er von dem entgegenkommenden Renault eines 49-Jährigen erfasst, der offenbar nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte.

Der Junge wurde nach Angaben der Beamten auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte dann zu Boden. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Er kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Am Zweirad sowie am Renault entstand Sachschaden in Höhe von über 1000 Euro.