Mannheim. (pol/ahn) Weil eine 53-Jährige vermutlich über eine rote Ampel fuhr, ist es am Dienstag gegen 18.30 Uhr auf der B36 an der Kreuzung Südtangente/Landteilstraße zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Frau mit ihrem VW auf der B36 Richtung Fahrlachtunnel, als sie an der Kreuzung zur Landteilstraße die rote Ampel übersah und daraufhin mit einem 38-jährigen Audi-Fahrer zusammenstieß, der von der B36 nach links in die Landteilstraße abbiegen wollte. Der Mann wurde dabei leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der Sachschaden beträgt rund 10.000 Euro.

Für die Zeit der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.