Mannheim. (pol/rl) Zu einem Mülltonnenbrand gerufen wurden Polizei und Feuerwehr am Dienstagabend. Gegen 18.30 Uhr geriet die am Freiberger Ring stehende Restmülltonne in Brand und brannte vollständig nieder. Das Feuer beschädigte zwei weitere Mülltonnen und die Fassade eines Wohnhauses in der Nähe.

Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell im Griff, sodass Schlimmeres verhindert werden konnte. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 8000 Euro.