Mannheim. (pol/mare) In einem Restaurant in der Mannheimer Innenstadt ist es am Sonntag gegen 19 Uhr zu einer größeren Rauchentwicklung gekommen. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte wurden dabei verständigt, wie die Beamten mitteilen.

Bei Eintreffen der Rettungskräfte waren die Gäste bereits auf der Straße. Schnell konnte ein offenes Feuer ausgeschlossen werden. Die Feuerwehr nannte als Ursache eine Verpuffung im Rauchabzug des Grillrestaurants.

Es wurde niemand verletzt, es entstand keinerlei Sachschaden. Der Straßenbahnverkehr wurde aufgrund der vielen Rettungsfahrzeuge zwischen den H- und S-Quadraten kurzzeitig gesperrt. Der zuständige Schornsteinfeger wurde über den Zustand des Rauchabzuges in Kenntnis gesetzt und wird diesen überprüfen.