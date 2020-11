Mannheim-Neckarstadt-West. (pol/kaf) Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend einen 27-Jährigen im Stadtteil Neckarstadt überfallen. Der 27-Jährige gab laut Polizei an, kurz nach dem Betreten eines Lebensmittelmarktes in der Mittelstraße habe ihn ein unbekannter Mann an der Schulter gepackt und dabei das Handy aus der Hand gerissen. Anschließend forderte der Täter Bargeld. Dabei soll der Unbekannte im Ärmel seiner Jacke versteckt ein Messer getragen haben. Er soll jedoch anschließend von seinem Opfer abgelassen haben und geflüchtet sein.

Der unbekannte Mann wird so beschrieben: Etwa 1,0 Meter groß, maximal 26 Jahre alt, südosteuropäisches Erscheinungsbild, sprach gebrochen Deutsch. Er trug eine schwarze Lederjacke und Bluejeans, außerdem eine schwarze Wollmütze.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter Telefon 0621/174-4444 zu melden.