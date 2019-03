Mannheim. (pol/mare) Zwei Einbrüche, zwei verschwundene Tresoren: Auf die Safes einer Bäckerei und einer Kirche haben es Einbrecher über das Wochenende in Mannheim abgesehen. Das berichtet die Polizei.

Samstagnacht brachen die Täter in die evangelische Jugendkirche im Speckweg ein. Brachial zerstörten sie einen Rollladen und warfen die Scheibe ein, um in die Kirche zu kommen. Sie durchsuchten alle Schränke und Schubläden und rissen auch einen Safe aus der Verankerung und nahmen ihn mit. Darin war Bargeld.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Sandhofen unter Telefon 0621/777690 in Verbindung zu setzen.

Auch eine Bäckerei in der Waldstraße in Käfertal wurde von Einbrechern heimgesucht. Die Schaufensterscheibe eines Baumarkts wurde hier mit einem Stein eingeworfen und der Tresor aus der Bäckerei, die sich im selben Gebäude befindet, gestohlen. Darin befanden sich Einnahmen von mehreren Tausend Euro. An der Schaufensterscheibe entstand ein Sachschaden von 4000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen haben die Ermittlungen aufgenommen.