Mannheim. (pol/van) Ein elfjähriges Kind ist am Mittwoch gegen 18 Uhr von einer Straßenbahn in der Mannheimer Innenstadt erfasst worden. Das berichtet die Polizei am heutigen Donnerstag.

Der Junge wollte auf Höhe des Rathauses die Straßenseite wechseln. Da er offenbar durch ein Zurufen abgelenkt gewesen sein soll, bemerkte er die herannahende Straßenbahn nicht, wurde von dieser erfasst und zu Boden geschleudert, so die Beamten weiter.

Der aus Mannheim stammende Junge zog sich dabei glücklicherweise nur leichtere Verletzungen zu, die vor Ort erstversorgt wurden.