Mannheim. (pol/rl) Ein geparkter Ford ging am Samstagnachmittag in Flammen auf. Zeugen hatten gegen 14.15 Uhr drei Jugendliche auf einem Parkplatz in der Kehler Straße beobachtet. Diese sollen mehrere Feuerwerkskörper angezündet und dann vermutlich in eine Lüftungsschlitz des Fords gelegt hatten. Die Explosionen setzten daraufhin Plastikteile im Motorraum in Brand. Als Rauch aus dem Wagen quoll haben sich die Jugendlichen entfernt.

Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, sodass die Flammen nicht auf den Fahrzeuginnenraum übergriffen. An dem Ford entstand rund 1000 Euro Sachschaden. Eine Personenbeschreibung liegt der Polizei nicht vor.

Info: Hinweise auf die drei bislang nicht bekannten Jugendlichen erbittet das Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203/9305-0.