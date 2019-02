Mannheim-Seckenheim. (pol/sdm) Ein technischer Defekt an einem Ölofen in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Badener Platz hat einen Brand ausgelöst. Die Polizei berichtet, dass ein 22-Jähriger in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 1.45 Uhr abrupt aus dem Schlaf gerissen wurde. Grund war die starke Rauchentwicklung in seiner Kellerwohnung. Unverletzt konnte er aus der Wohnung fliehen und alarmiere Polizei und Feuerwehr.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich im Kellergeschoss bereits starker Rauch gebildet. Die Beamten weckten durch Klingeln die restlichen Hausbewohner und konnten sie aus dem Wohnhaus evakuieren.

Die Feuerwehr konnte den Brandherd ausmachen und das Feuer löschen. Durch den Brand wurde die Wohnung des 22-Jährigen unbewohnbar. Er wurde bei Familienangehörigen untergebracht. Die restlichen Bewohner des Hauses konnten nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro.