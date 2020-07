Mannheim-Schwetzingerstadt. (pol/gin) Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Ladengeschäft im Stadtteil Schwetzingerstadt ein.

Zwischen 22 Uhr und 7 Uhr schlugen die Einbrecher nach Angaben der Polizei die Glaseingangstür des Geschäfts in der Schwetzinger Straße ein. Während sie die Kasse und Wertgegenstände unangetastet ließen, entwendeten sie zahlreiche Zigarettenpackungen aus der Auslage. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Telefonnummer: 0621/174-3310 zu melden.