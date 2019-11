Mannheim. (pol/mare) Unbekannte haben zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmorgen am und im Gebäude einer Schule in der Neckarstadt Hakenkreuzschmierereien angebracht. Das teilt die Polizei mit.

Ein Zeuge meldete am Donnerstagmorgen, dass in einem Unterrichtsraum der Schule in der Neckarpromenade ein Hakenkreuz mit Kreide auf die Tafel geschmiert war. Auch an der Fassade des Schulgebäudes sowie am Fußgängersteg zwischen Schule und einem Wohngebäude an der Neckarpromenade waren Hakenkreuze und politische Parolen angebracht.

Erst kürzlich hatte es ähnliche Schmierereien an einer Unterführung in Feudenheim gegeben.