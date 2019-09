Mannheim. (pol/rl) Zwei Fahrraddiebe wurden am späten Dienstagabend im Stadtteil Schönau beobachtet, konnten jedoch entkommen. Eine Zeugin bemerkte gegen 23.30 Uhr zwei Männer dabei, wie sie in der Rastenburger Straße zwei Fahrradcontainer aufbrachen. Im Container knackten sie dann die Schlösser von zwei Rädern und nahmen diese mit.

Am frühen Mittwochmorgen kurz vor 4 Uhr bemerkte die gleiche Zeugin, wie die Täter wieder zuschlugen: Diesmal versuchten die Beiden in der Tilsiter Straße einen Baucontainer aufzubrechen. Als mehrere Funkstreifen machten sich auf den Weg. Als die Beamten die Umgebung durchsuchten, fanden sie im Keller eines Gebäudes, dass gerade saniert wird, die wenige Stunden zuvor gestohlenen Fahrräder. Ein im Gebäude übernachtender Wohnsitzloser hatte die beiden Männer zudem noch in Richtung Kleingärten davonrennen sehen.

Er ergänzte die Personenbeschreibung der Zeugin:

Der eine Täter soll etwa 25 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein. Er trug seitlich abrasiertes Haar, dass in der Mitte zum Zopf gebunden war. Er hatte eine schmale Statur und trug ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Hose.

Der andere Täter hatte eine kräftige Statur und trug neongelbe Turnschuhe.

Wer die Verdächtigen bei ihren Taten oder der Flucht in Richtung Kleingartenanlage gesehen hat, wird gebeten das Revier Mannheim-Sandhofen unter der 0621/77769-0 anzurufen.