Mannheim-Schönau. (pol/pri/rl) Zu einer Autokarambolage an der Einmündung der Lilienthalstraße in die Sonderburger Straße kam es am Dienstagabend. Ersten Informationen zufolge war ein VW-Polo beim Abbiegen mit einem Seat kollidiert. Dabei wurde noch ein Opel in den Unfall verwickelt, der in die Sonderburger Straße einfahren wollte. Bei dem Unfall soll eine Person verletzt worden sein. Zwei der unfallbeteiligten Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden.

Erst am Dienstag vor zwei Wochen (24. September) hatte sich an der gleichen Stelle ein Unfall ereignet. Dabei hatte sich ein Fahrzeug überschlagen.