Mannheim-Schönau. (pol/kau) Unbekannte haben im Stadtteil Schönau einen auf etwa 10 Quadratmeter verteilten Sperrmüllhaufen in Brand gesetzt. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum Dienstag kurz nach 1 Uhr in der Rastenburger Straße, teilt die Polizei mit.

Durch den Brand wurden zwei Bäume und zwei in der Nähe geparkte Autos beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Das Polizeirevier Sandhofen sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sandhofen unter der 0621/777-690 zu melden.