Mannheim-Sandhofen. (pol/mare) Ein 35-jähriger Opel-Fahrer hat am Mittwoch einen Verkehrsunfall verursacht. Und zwar unter Drogeneinfluss, wie die Polizei mitteilt.

Der Mann war gegen 16.20 Uhr mit seinem Opel aus Richtung Frankenthal kommend auf der Autobahn A6 unterwegs. An der Abfahrt Mannheim-Sandhofen fuhr er von der Autobahn ab und streifte an der Kreuzung zur Frankenthaler Straße das Taxi eines 49-Jährigen, welcher nach links in Richtung Lampertheim abbiegen wollte.

Ohne anzuhalten bog der Opel-Fahrer ebenfalls nach links ab, überholte mehrere Fahrzeuge und wechselte dann in Höhe eines Fachmarktzentrums auf eine der beiden Linksabbiegerspuren. Er streifte dort einen Hyundai und einen Alfa Romeo, die beide gerade hielten, und kam dann einige Meter weiter zwischen zwei weiteren Autos zum Stehen.

Während der Unfallaufnahme zeigten sich bei dem 35-Jährigen Anzeichen, die auf Alkohol- oder Drogenkonsum hindeuteten. Ein Alkoholtest vor Ort verlief negativ, weshalb er mit zum Polizeirevier genommen wurde.

Nachdem ein anschließender Drogentest positiv auf Amphetamine reagierte, wurde dem Mann noch eine Blutprobe entnommen. Danach wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Seinen Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel musste er jedoch abgeben. Von den Unfallbeteiligten wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der Sachschaden beträgt rund 20.000 Euro.