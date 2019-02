Mannheim-Sandhofen. (pol/sdm) Ein defekter Staubsauger ist wohl Auslöser eines Zimmerbrandes gewesen. Das teilt die Polizei mit.

Demnach ist es am Dienstagvormittag in der Domstiftstraße zu dem Brand in einer Wohnung gekommen ist. Der Bewohner und seine Lebensgefährin hatten frühmorgens die Wohnung verlassen. Als die 21-Jährige gegen 13 Uhr zurückkehrte, nahm sie einen starken Rauchgeruch war. In der Küche entdeckte sie den Grund für den Geruch: Ein offenes Feuer konnte sie nicht mehr erkennen, allerdings war die ganze Küche stark mit Ruß bedeckt.

Daraufhin alarmierte sie die Feuerwehr, die lediglich eine Restwärme in der Küche feststellte. Die Ermittlungen der Polizei vermuten, dass ein defekter Staubsauger Ursache für den Brand gewesen sein könnte. Weitere Ermittlungen dauern an. Das ausgelöste Feuer breitete sich aufgrund fehlender Luftzufuhr nicht in der Wohnung aus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.