Mannheim (pol/lyd) Eine 21-jährige Fahrerin eines Opels fuhr am Samstag gegen 16 Uhr die Kurpfalzbrücke stadtauswärts als sie das Rotlicht der Ampel kurz vor der Einmündung Dammstraße übersah. Ein 9-jähriger Junge überquerte zu diesem Zeitpunkt gerade die für ihn grüne Ampel von der Alten Feuerwache in Richtung Alter Messplatz. Er wurde von dem Auto erfasst und dadurch so schwer verletzt, dass er stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste. Sachschaden entstand nicht.