Mannheim. (pol/mare) Bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag ist eine 30-jährige Postbotin leicht verletzt worden. Das berichtet die Polizei.

Ein unbekannter Autofahrer war kurz vor elf Uhr mit seinem Mercedes auf der Sachsenstraße in Richtung Magdeburger Straße unterwegs. An der Einmündung missachtete er beim Rechtsabbiegen die Vorfahrt der Briefzustellerin, die mit ihrem Elektrofahrrad die Sachsenstraße in Höhe der Einmündung überqueren wollte.

Hierbei kam es zum Zusammenstoß, bei dem sich die 30-Jährige leichte Verletzungen am Knöchel zuzog. Der Mercedes-Fahrer fuhr anschließend einfach weiter. Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen Mann in einem Mercedes mit Mannheimer Kennzeichen gehandelt haben.

Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet diese, sich unter Telefon 0621/1744045 zu melden.