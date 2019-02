Mannheim. (pol/sdm) In Mannheim sind Beamte einem Taschendieb-Duo auf die Schliche gekommen. Den Polizisten fiel am Donnerstagnachmittag an der Straßenbahnhaltestelle Paradeplatz die Kommunikation der beiden Männer durch Gesten auf. Beim Einsteigen in die Bahn näherten sich beide einem 73-jährigen Mann.

Nachdem sie wieder von ihm abgelassen hatten, entfernten sie sich schnell und setzten sofort ihre Mützen ab. Für die Beamten Zeichen genug um einzugreifen: Nach kurzer Verfolgung zu Fuß konnte einer der beiden, ein 42-jähriger Mann, gefasst werden. Bei seiner Durchsuchung wurde der Geldbeutel einer 44-jährigen Frau gefunden. Dieser beinhaltete einen größeren Bargeldbetrag.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere nach dem noch flüchtigen Mittäter, dauern an. Die Polizei sucht nach Zeugen. Sie sollen sich unter der Telefonnummer 0621/174-3310 melden.