Mannheim. (pol/mare) Obwohl sie versuchten, die Drogen mit einem Wurf aus dem Fenster loszuwerden, sind drei Dealer von der Polizei überführt worden. Sie sitzen in Haft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen.

Gegen die drei aus Mannheim stammenden Männer im Alter zwischen 30 und 35 Jahren wurde Haftbefehl erlassen. Sie stehen im dringenden Verdacht, seit Februar 2020 in der Quadratestadt unerlaubt mit Betäubungsmitteln Handel getrieben zu haben.

Die Männer sollen in arbeitsteilig in Schönau aus einer Wohnung heraus einen schwunghaften Handel mit verschiedenen Drogen, vornehmlich Marihuana und Amphetamin, betrieben haben. Dabei waren zwei von ihnen für den Verkauf zuständig, während der Dritte die Drogen beschaffte.

Bei der Festnahme in einer Wohnung in Schönau wurden 440 Gramm Amphetamin, rund 400 Gramm Ecstasy, 83 Ecstasy-Tabletten, über 20 Gramm Marihuana sowie über 10.000 Euro mutmaßliches Dealgeld aufgefunden und sichergestellt. Während der polizeilichen Maßnahmen wurde eine Sporttasche, die der 35-Jährige zuvor in die Wohnung gebracht hatte, aus dem Fenster geworfen. Darin befanden sich ein weiteres Kilogramm Marihuana und 100 Gramm Amphetamin.

Die Staatsanwaltschaft Mannheim erwirkte beim Amtsgericht einen Haftbefehl gegen das Trio. Sie wurden am Freitag dem Haft- und Ermittlungsrichter vorgeführt und in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Mannheim und Ermittlungsgruppe Rauschgift dauern an.