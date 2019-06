Mannheim. (pol/mare) Am Samstag kurz vor 12 Uhr nahm die Polizei einen 18-Jährigen fest. Wie die Beamten mitteilen, hatte er in Nähe der Parkanlage des Herzogenriedbades in der Max-Joseph-Straße/Ecke August-Kuhn-Straße ein E-Bike gestohlen hatte.

Eine Frau hatte den jungen Mann dabei beobachtet, wie er sich am Schloss des Fahrrads zu schaffen gemacht hatte und die Polizei verständigt. Die Beamten fanden den jungen Mann im Bereich der Parkanlage auf dem Fahrrad und hielten diesen an. Da der Mann nicht beweisen konnte, dass das E-Bike ihm gehörte, wurde er mit zum Polizeirevier genommen.

Währenddessen meldete sich der Eigentümer des gestohlenen E-Bikes bei der Polizei. Das Rad wurde ihm zurückgegeben.

Der 18-Jährige durfte nach den polizeilichen Maßnahmen das Revier wieder verlassen. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen. Die weiteren Ermittlungen hat das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt übernommen.