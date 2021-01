Mannheim. (pol/kaf) Wieder musste die Polizei am Montag eine Geburtstagsparty in den T-Quadraten auflösen. Wie die Polizei mitteilt, hatten der Wohnungsinhaber Geburtstag - zur Feier des Tages versammelten sich gegen 19 Uhr insgesamt acht Personen aus fünf Haushalten in dessen Wohnung. Die Polizei löste die Feier auf, nach Feststellung der Personalien verließen die Gäste die Wohnung. Gegen alle Beteiligten wird ein Verfahren über die Bußgeldbehörde der Stadt Mannheim wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung eingeleitet.