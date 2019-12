Mannheim. (pol/mün)

Ein 75 Jahre alter Bewohner einer Mannheimer Seniorenwohnanlage wurde in der Nacht zu Montag in ein Krankenhaus eingeliefert. Er hatte versucht, einen brennenden Tannenbaum im Treppenhaus zu löschen und dabei Rauchgas eingeatmet, berichtet die Polizei.

Gegen 23.30 Uhr waren die Rettungskräfte in die Anlage in der Parsevalstraße im Stadtteil Schönau gerufen worden. Die Berufsfeuerwehr Mannheim brachte die Plastik-Tanne ins Freie, wo sie gelöscht wurde. Die 32 Heimbewohner konnten in ihren Zimmern bleiben.

Am Gebäude entstand kein Sachschaden. Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen hat die Ermittlungen der Brandursache übernommen.