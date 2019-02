Mannheim-Neckarstadt. (pol/sdm) Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Hyundai und einer Straßenbahn ist es in Mannheim-Neckarstadt auf der Waldhofstraße in Richtung Luzenberg gekommen. Die Polizei berichtet, dass die Ursache des Zusammenstoßes bisher ungeklärt sei. Der 34-jährige Hyundai-Fahrer ordnete sich Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr auf Höhe eines Supermarktes zum Wenden auf der Linksabbiegerspur ein. Beim anschließenden Wenden kam es dann zum Zusammenstoß mit einer Straßenbahn, die ebenfalls in Richtung Luzenberg unterwegs war.

Alle Beteiligten blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden am Hyundai beläuft sich auf 15.000 Euro, der Schaden an der Straßenbahn liegt bei ca. 5.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es bis 18.30 Uhr zu Behinderungen des Straßenbahnverkehrs.

Da die Unfallursache bisher nicht eindeutig geklärt werden konnte, sucht die Verkehrspolizei Mannheim nach Zeugen. Sie sollen sich unter der Telefonnummer 0621/174-4045 melden.