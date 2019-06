Mannheim-Neckarstadt. (pol/rl) Ein unbekannter Täter manipulierte an einem in der Carl-Benz-Straße abgestellten Fahrschulmotorrad die Bremsen. Während einer Fahrstunde am Freitagmorgen wurde das Motorrad von einer Fahrschülerin benutzt. Dabei fiel ihr das "seltsame Bremsverhalten" des Motorrads auf.

Als der Fahrlehrer die Bremsen überprüfte, kam heraus, dass jemand die Schrauben der Vorderradbremsen entfernt hatte. Der Unbekannte soll zwischen Freitag, 24. und Freitag, 31. Mai an dem Motorrad herumgeschraubt haben.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen, die im besagten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der 0621/3301-0 zu melden.