Mannheim. (pol/lyd) Am Montagabend wurde ein 24-jähriger Mann wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte vorläufig festgenommen. Polizeibeamte hatten gegen 18.20 Uhr in der Dammstraße drei Männer kontrolliert. Bei einem davon, einem 39-Jährigen, hatten die Beamten zunächst eine geringe Menge Marihuana sichergestellt. Kurz darauf entriss sein Begleiter, ein 24-Jähriger, plötzlich den Beamten die Drogen und rannte in Richtung Neckarwiese davon.

Die Beamten rannten hinterher und konnten nach den 24-Jährigen wenigen Metern ergreifen und überwältigten. Dabei leistete er erheblichen Widerstand, wodurch die Polizisten leicht verletzt wurden.

Auf dem Polizeirevier wurden dann erster polizeiliche Maßnahmen durchgeführt und dem 24-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Danach wurde der Mann wieder entlassen. Gegen seinen 39-jährigen Begleiter ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln.