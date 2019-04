Mannheim-Neckarstadt. (pol/van) Zu einer größeren Auseinandersetzung, bei der ein Messer und Eisenstange zum Einsatz gekommen waren, ist es am Dienstag in der Mittelstraße gekommen, wie die Polizei berichtet.

Gegen 14.10 Uhr soll ein 30-Jähriger einen weiteren 30-Jährigen sowie einen 44-Jährigen mit einem Messer bedroht haben. Wie die Beamten mitteilen, war es vermutlich schon zuvor zu Differenzen gekommen.

Der 44-Jährige bekam daraufhin eine zwei Meter lange Eisenstange gereicht und schlug dem Bedroher diese zunächst auf den Kopf und bei einem zweiten Schlag gegen den Arm, so die Polizei weiter.

Dabei wurde der 30-Jährige am Kopf verletzt. Bei der anschließenden Polizeikontrolle wollte er jedoch nichts von einer Auseinandersetzung wissen. Er gab an, gestürzt zu sein. Außerdem soll er sich gegenüber den Polizeibeamten äußerst aggressiv und unkooperativ verhalten haben. Er wurde daher zu Boden gebracht, in Gewahrsam genommen und anschließend ärztlich versorgt.

Nach Angaben der Beamten sollen Schaulustige den Vorfall beobachtet haben. Hinweise gehen an die Rufnummer der Polizei: 0621/33010.

Die genauen Hintergründe werden derzeit ermittelt. Insgesamt waren sieben Funkwagenbesatzungen eingesetzt.