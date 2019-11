Mannheim. (pol/rl) Zusammengeschlagen wurde ein 51-jähriger Mann in der Langstraße am Dienstagabend. Laut Polizeibericht begegnete der Mann gegen 21.30 Uhr in Höhe der Laurentiusstraße drei ihm unbekannte Männern. Diese gingen plötzlich und ohne ersichtlichen Grund auf den 51-Jährigen los und schlugen ihm gegen den Kopf und den Körper. Danach rannten sie Männer weg.

Der 51-Jährige wurde leicht am Hinterkopf verletzt. Die Fahndung nach den Männern blieb bislang ergebnislos. Einer der Täter war schwarz gekleidet sein und hatte einen Bart.

Zeugenhinweise auf den Vorfall und die beschriebenen Personen erbittet das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der 0621/3301-0.