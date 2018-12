Mannheim-Neckarstadt. (pol/rl) Überfallen, zusammengeschlagen und ausgeraubt wurde ein 23-Jähriger am Neckarufer am Freitagabend. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Gegen 21.15 Uhr war der Gambier allein auf dem Fußweg parallel zur Dammstraße unterwegs. In Höhe der Bunsenstraße kamen ihm zwei orientalisch aussehende Männer entgegen.

Die beiden forderten den 23-Jährigen auf, sein Bargeld herauszugeben. Als sich der 23-Jährige weigerte, wurde er umklammert, mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ging mit Platzwunden im Gesicht zu Boden. Dann zog ihm einer der Täter den Geldbeutel aus der Hosentasche und nahm das Bargeld an sich - etwa 150 Euro.

Der 23-Jährige schrie nun laut um Hilfe, woraufhin die Täter wegrannten. Passanten eilten dem 23-Jährigen zu Hilfe und verständigten die Polizei. Er kam per Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Die beiden Täter sollen 1,85 Meter groß und zwischen 20 und 30 Jahre alt sein. Sie sollen "orientalischen Phänotyps" sein und haben eine muskulös-sportliche Statur. Der eine hatte einen Rahmenbart, der andere trug keinen Bart.

Hinweise zum Vorfall und zu den Tatverdächtigen erbittet die Kriminalpolizei unter der 0621/174-4444.