Mannheim. (pol/dore) Am Mittwoch kurz nach 1 Uhr wurde der Polizei eine torkelnde männliche Person in Neckarau gemeldet, die herumschrie und angeblich gegen Autos trat, die am Straßenrand standen. So heißt es in einem Polizeibericht.

Der Mann sei demnach durch die Wörthstraße und die Wilhelm-Wundt-Straße zur Rheingärtenstraße gelaufen.

Die Polizeistreife fand dann auf Höhe der Rheingärtenstraße 24 einen 26-jährigen Mann, der zusammengekrümmt am Boden lag. Er war nach Polizeiangaben stark betrunken.

Der Mann wurde vorsorglich von den Beamten mitgenommen, da die Polizei nicht ausschließen konnte, dass er weiter randalieren würde. Der 26-Jährige wurde in einer Zelle untergebracht. Da er einen starken Rausch angetrunken hatte, wurde er von einem Arzt untersucht.

Anschließend schauten sich die Polizeibeamten die Autos an, an denen der 26-Jährige vorbeilief und die er angeblich beschädigte. Die Beamten fanden nach eigenen Angaben aber keine Schäden an den Autos.

Autobesitzer, deren Autos möglicherweise geschädigt wurden, sollen sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Telefonnummer 0621/833970 melden.