Mannheim. (pr/mare) Zu einem Unfall an der Kreuzung ist es am Mittwochmorgen gegen 8.45 Uhr in Mannheim-Neckarau gekommen. Nach ersten Informationen prallte eine Frau auf der Casterfeldstraße mit einem Ford Ka frontal in die Beifahrerseite eines VW Golf, der aus Richtung Rheinau in die Dannstadter Straße abbog. Beide Fahrerinnen wurden bei dem Unfall verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Offenbar ist eines der beiden Fahrzeuge bei Rot in die Kreuzung gefahren. Die Kreuzung war in Richtung Dannstadter Straße gesperrt. Auf der Casterfeldstraße kam es stadtauswärts in Richtung Mannheim-Rheinau zu Verkehrsbehinderungen, hier waren beide Fahrstreifen gesperrt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.