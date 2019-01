Mannheim. (pol/mare) Die Ermittler des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt suchen Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Sonntag gegen 17.30 Uhr am Friedrichsring ereignet hat. Das teilen die Beamten mit.

Ein 37-jähriger Audi-Fahrer war vom Hauptbahnhof kommend in Richtung "Fressgasse" unterwegs. In Höhe des Wasserturms ordnete er sich auf der rechten von zwei Linksabbiegerspuren ein, um in die "Fressgasse" abzubiegen. Beim Abbiegen rammte plötzlich ein anderer Autofahrer den Audi im Bereich der hinteren linken Fahrzeugseite und fuhr ohne anzuhalten weiter. Der Audi-Fahrer konnte auf der linken Fahrspur lediglich einen schwarzen Mercedes - eventuell ein Kombi oder eine Limousine - mit Heidelberger Kennzeichen erkennen, der als Verursacher in Frage kommen könnte. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von über 1000 Euro.

Wer etwas gesehen hat, kann sich unter Telefon 0621/12580 bei der Polizei melden.