Mannheim. (pol/fro) Zu drei Einbruchsdelikten kam es am Wochenende in Mannheim. Am Freitag, gegen 12.40 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter im Viernheimer Weg im Ortsteil Blumenau die Scheibe eines Fensters zu zerstören, was allerdings fehlschlug. Dies teilt die Polizei mit.

Er ging daraufhin auf die Rückseite des Gebäudes und schlug dort die Terrassentür ein. Kurz darauf kam die Bewohnerin nach Hause und traf in der Wohnung auf den Einbrecher, welcher sofort über die Terrassentür die Flucht ergriff.

Die Frau ging ihm nach und sah, wie der Täter mit einem weißen Mountainbike mit auffällig dicken Reifen über den Quedlinburger Weg in Richtung Braunschweiger Allee flüchtete. Ob er etwas stahl, steht bislang nicht fest. Eine Fahndung nach dem Unbekannten blieb ergebnislos.

Er wird von der Polizei wie folgt beschrieben: männlich, circa 40 Jahre, etwa 1,80 Meter groß, kräftige Statur, kurze braune Haare, hatte ein auffälliges hervorstehendes Muttermal auf der Wange, war bekleidet mit einem beigefarbenen Kurzarmshirt und einer dunklen langen Hose.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Sandhofen unter 0621/777690 in Verbindung zu setzen. Am Samstag gegen 17.40 Uhr versuchten drei Täter dann in ein Anwesen im Reiterweg einzubrechen.

Die Polizei berichtet, dass ein Zeuge beobachten konnte, wie die Unbekannten über den Garten des Anwesens in die Wohnung gelangen wollten. Doch als das Trio den Zeugen bemerkte, rannten sie in Richtung Hellebardenweg davon, stiegen dort in ein dunkles Auto und flüchteten in Richtung Hermsheimer Straße. Eine Personenbeschreibung liegt der Polizei bislang nicht vor.

Die Ermittler des Polizeireviers Mannheim-Oststadt suchen nun weitere Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter 0621/174-3310 zu melden.

Hochwertige Designer-Sonnenbrillen erbeutete ein Täter in der Zeit von Samstag, 9.40 Uhr bis Sonntag, 1.20 Uhr, bei einem Wohnungseinbruch im Quadrat G7 in der Innenstadt.

Der Täter gelangte laut Polizei über das Nachbarhaus an eine Außentreppe und kletterte von dort auf den Balkon der betroffenen Wohnung. Durch Aufhebeln der Balkontür verschaffte sich der Unbekannte schließlich Zutritt ins Innere und durchwühlte dort sämtliche Schränke nach Brauchbarem.

Mit den Sonnenbrillen von noch unbekanntem Wert machte er sich aus dem Staub. An der Terrassentür entstand Sachschaden, der bislang nicht näher beziffert werden kann.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Telefon 0621/12580 in Verbindung zu setzen.