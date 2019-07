Mannheim (pol/geko) Ein 59-jähriger Radfahrer war auf einen masturbierenden nackten Mann im Friedrichspark aufmerksam geworden. Anschließend rief er die Beamten. Das geht aus einer Meldung der Polizei hervor.

Am Samstag gegen 18.15 Uhr war ein 59-jähriger Radfahrer durch den Park gefahren, als er den nackten Mann in der Mitte einer Wiese stehen sah. Der Radler sprach den masturbierenden Mann an. Als dieser nicht reagierte, rief der Radfahrer die Polizei. Als die Streife eintraf, stießen die Beamten auf einen 53-Jährigen, der nur ein T-Shirt und seine Unterhose trug.

Ein Atemalkoholtest zeigte, dass er 1,52 Promille intus hatte. Nachdem dem Mann ein Platzverweis für die Parkanlage ausgesprochen wurde, durfte er wieder gehen. Laut Polizei dauern die Ermittlungen an.