Mannheim-Luzenberg. (pol/rl) Zwei 15 und 17 Jahre alte Jugendliche wurden am Sonntagabend von einem Exhibitionisten belästigt. Die beiden jungen Frauen waren gegen 20.30 Uhr in der Stolberger Straße unterwegs, als sie an einer Hofeinfahrt vorbeikamen, an der ein Mann mit freiem Oberkörper stand. Als sie sich näherten, ließ der Mann seine Hose herunter und manipulierte sein erigiertes Geschlechtsteil.

Trotz einer sofort eingeleiteten Funkfahndung konnte der Mann bislang nicht ermittelt werden.

Der Mann soll etwa 30 Jahre alt, groß und dünn sein. Er war offenbar glatt rasiert, hatte helle kurze Haare und trug eine Dreiviertel-Hose. Sein Oberkörper war unbekleidet.

Info: Hinweise auf den Mann oder den Vorfall nimmt das Kriminalkommissariat Mannheim unter der 0621/174-4444 entgegen.