Mannheim. (pol/mün) Ein Brand in einem Keller eines Hauses in der Mannheimer Neckarstadt ging in der Nacht zu Mittwoch glimpflich aus. Niemand wurde verletzt, alle Bewohner des Gebäudes in der Landwehrstraße und eines Nachbarhauses waren rechtzeitig in Sicherheit.

Gegen 23.15 Uhr am Dienstagabend hatte eine Bewohnerin Rauch entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert. Die Berufsfeuerwehr konnte das Feuer im Keller ausmachen, der Rauch hatte sich mittlerweile im gesamten Treppenhaus ausgebreitet.

Das Mehrfamilienhaus sowie das Nachbargebäude wurden evakuiert - insgesamt wurden 17 Menschen in Sicherheit gebracht.

Der Brand ist inzwischen gelöscht, teilt die Polizei mit. Im Keller war aus bislang unbekannter Ursache Unrat in Brand geraten.

Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.