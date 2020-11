Mannheim. (pol/lyd) Gleich an mehreren Autos machte sich ein bislang Unbekannter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Viernheimer Weg zu schaffen und entwendete dabei mehrere Katalysatoren, teilt die Polizei mit. Der oder die Täter entfernten vermutlich in der Zeit von 2 Uhr bis 4 Uhr die Fahrzeugteile an den abgestellten Autos auf dem Gelände eines Autohändlers und verursachten damit mehr 18.000 Euro Schaden.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter das Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportierten. Zeugen, die verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0621 777690 an die Ermittler zu wenden.