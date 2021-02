Mannheim-Käfertal. (pol/rl) Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag gegen 19 Uhr an der Kreuzung Waldstraße und Lampertheimer Straße. Ein 61-jähriger Mercedes-Fahrer war auf der Waldstraße in Richtung Gartenstadt unterwegs. Als er nach rechts in die Lampertheimer Straße abbog, übersah er eine 17-jährige Joggerin und fuhr diese an.

Die junge Frau verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren.