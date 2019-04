Mannheim. (pr/mare) Bei einem Unfall am Mittwochvormittag ist ein Auto gegen einen Baum und einen Lichtmast geprallt. Ersten Informationen zufolge ereignete sich der Crash auf der Bundesstraße B38/Rollbühlstraße gegen 10.30 Uhr.

Ein Golf-Fahrer war demnach auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs, links neben ihm fuhr ein Lkw stadteinwärts. Kurz vor der Haltestelle Boveristraße berührten sich beide Fahrzeuge seitlich: Der Golf kam deswegen nach rechts ab und prallte zunächst gegen einen Baum und dann frontal auf einen Lichtmast.

Der Autofahrer wurde dabei verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. In Richtung Innenstadt waren beide Fahrstreifen gesperrt, der Verkehr wurde über die Gegenfahrbahn an der Unfallstelle vorbei geleitet.

Wer den Unfall verursacht hatte, ermittelt derzeit die Verkehrsunfallaufnahme der Polizei. Am VW-Golf entstand Totalschaden.