Mannheim-Käfertal. (pol/mare) In der Nacht auf Sonntag ist es in Käfertal zu einem Kreuzungscrash gekommen. Das berichtet die Polizei.

Gegen 0.30 Uhr fuhr demnach ein 34-jähriger Mann mit seinem VW auf der Kallstadter Straße in Richtung Bäckerweg. An der Kreuzung Mannheimer Straße/Kallstadter Straße übersah er den auf der Mannheimer Straße in Richtung Rollbühlstraße fahrenden Seat eines 40-jährigen Mannes und kollidierte mit diesem im Kreuzungsbereich.

Der Unfallverursacher sowie der Seat-Fahrer wurden leicht verletzt mit Rettungsfahrzeugen zur Beobachtung in Krankenhäuser eingeliefert. Die 37-jährige Beifahrerin im Seat wurde nicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 23.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch die Verkehrsunfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.