Mannheim. (pol/mare) Zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, sind ein oder mehrere Unbekannte in der Relaisstraße in Höhe der Otterstadter Straße in den Rohbau eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Das meldet die Polizei.

Die Unbekannten hatten am Gebäude gewaltsam eine Tür aufgebrochen und eine Rüttelplatte und einen Werkzeugkoffer gestohlen. Bevor sie dann die Flucht ergriffen, durchtrennten sie im Außenbereich noch ein etwa 30 Meter langes Stromkabel und ließen dieses ebenfalls mitgehen. Der Gesamtwert des Diebesguts wird auf über 1000 Euro geschätzt. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Bereits zwischen Samstag, 22. Dezember 2018, 16 Uhr, und Mittwoch, 2. Januar, 9.30 Uhr, wurde auf dem Baustellengelände ebenfalls ein Stromkabel gestohlen - und zwar auf gleiche Art und Weise. Ob zwischen den Taten allerdings ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Wer etwas bemerkt hat, kann sich hierzu unter den Telefonnummern 0621/876820 oder 0621/833970 bei der Polizei melden.

Ein weiterer Fall von Kabelklau hat sich auf dem Baustellengelände "Franklin" im George-Sullivan-Ring ereignet. Zwischen Freitag, 21. Dezember 2018, 15.30 Uhr, und Montag, 7. Januar 2019, 7 Uhr, insgesamt 300 Meter Starkstromkabel gestohlen. Die Unbekannten hatten einen Teil des Bauzauns entfernt und waren so an die Kabel gelangt, welche ungesichert auf dem Gelände lagen.

Wie sie das Diebesgut letztendlich abtransportierten, ist bislang unklar. Es ist jedoch zu vermuten, dass sie die Kabel mit einem Gesamtgewicht von rund 500 Kilogramm in ein größeres Fahrzeug luden und damit die Flucht ergriffen. Der Diebstahlschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Zeugentelefon bei der Polizei: 0621/718490.

Update: 8. Januar 2019, 15.07 Uhr