Mannheim. (pol/dore) Ein Jugendlicher wurde am späten Mittwochabend in einer Straßenbahn von einem jungen Mann auf den Kopf geschlagen. Wie die Polizei informiert, hatte sich eine achtköpfige Gruppe Jugendlicher, darunter der Täter, am späten Mittwochabend offenbar von dem 17-jährigen späteren Opfer bedroht gefühlt, der um 22.20 Uhr mit ihnen in der Straßenbahn der Linie 4 fuhr. Der 17-Jährige meldete nämlich dem Bahnführer, dass einer der bislang Unbekannten in der Bahn rauchte.

An der Haltestelle Wasserturm stiegen zunächst alle Acht aus der Bahn, der 17-Jährige blieb sitzen. Noch bevor die Türen geschlossen waren, stiegen fünf der achtköpfigen Gruppe wieder in die Bahn und gingen auf den Jugendlichen zu. Während sie ihn zur Rede stellten und dabei bedrängten, stellte sich einer der Täter hinter den Jugendlichen und schlug plötzlich auf den Kopf des 17-Jährigen. Anschließend flüchtete die Gruppe.

Der Jugendliche, der alleine unterwegs war, erstattete Anzeige. Der Schläger kann wie folgt beschrieben werden: männlich, 16 bis 18 Jahre alt, 1,73 Meter groß, dunkelhäutig, trug eine schwarze Basecap, ein weißes T-Shirt und eine Jogginghose mit weißen Streifen.

Zeugen des Vorfalls oder Hinweisgeber, sollen sich unter der Telefonnummer 0621/1743310 an die Ermittler des Polizeireviers Mannheim-Oststadt wenden.