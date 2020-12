Mannheim. (pol/lyd) Im Stadtteil Waldhof drangen am Donnerstagabend Unbekannte in eine Baustelle ein und fuhren anschließend auf dem Baugelände mit einem dort abgestellten Radlader umher. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete ein Zeuge kurz vor 20 Uhr drei Jugendliche, die auf einem Baustellengelände in der Schwalbacher Straße mit einem Bagger umherfahren würden und wohl in eine Grube gefahren seien.

Dabei sei der Bagger umgestürzt. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten auf dem betreffenden Grundstück tatsächlich einen Radlader auffinden, der auf der Fahrzeugseite in einer Baugrube lag. An diesem trat Hydrauliköl aus und lief ins Erdreich.

Durch die Feuerwehr wurde eine Auffangwanne untergestellt und das verunreinigte Erdreich abgetragen. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten muss der Bagger zur Tageszeit mittels eines Krans aufgerichtet und aus der Grube gehoben werden. Inwiefern ein Schaden an dem Fahrzeug entstanden ist, bedarf der weiteren Ermittlung.

Bei den Tätern soll es sich nach Zeugenaussagen um drei, etwa 18-jährige, Deutsche gehandelt haben. Eine Person trug einen schwarzen Hoodie mit weißem Futter.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen unter Telefon 0621/77769-0 zu melden.