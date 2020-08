Mannheim. (pol/lyd) Am Montagnachmittag führte die Polizei zwischen 12 und 20 Uhr eine Schwerpunktkontrolle am Friedensplatz in der Oststadt durch. Das teilt die Polizei mit. Ziel der Kontrolle war die Bekämpfung der Hauptunfallursache Drogen und Alkohol im Straßenverkehr. Dabei wurden insgesamt 102 Fahrzeuge und 183 Personen kontrolliert. An der Kontrollstelle waren insgesamt 50 Polizeibeamte eingesetzt, darunter 24 Beamte als Schulungsteilnehmer. Außerdem war das Kompetenzteam des Polizeipräsidiums Mannheim eingesetzt.

Bei den kontrollierten Autos standen elf Fahrer unter Drogeneinfluss. Ihnen wurden an der Kontrollstelle durch einen Arzt Blutproben entnommen. Gegen elf Tatverdächtige wurden darüber hinaus Strafverfahren wegen Drogenbesitzes eingeleitet.

Zwei Fahrer waren ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Ein Fall von Urkundenfälschung wurde festgestellt, sowie zwei Verstöße gegen das Waffengesetz. Dazu kam ein ausländerrechtlicher Verstoß und mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten, die entsprechend geahndet wurden.