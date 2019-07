Mannheim. (pol/rl) Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag, gegen 8.30 Uhr, zwischen den Quadraten N1/C1 ereignet hat. Als ein weißer Transporter von C1/D1 nach rechts abbog, erfasste er eine 35-jährige Frau, die gerade bei grüner Fußgängerampel die Fahrbahn überquerte. Die Fußgängerin wurde dabei zu Boden geschleudert und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Transporter-Fahrer hielt zunächst an und stieg aus, um nach der Frau zu sehen. Doch nach einem kurzen Wortwechsel, stieg er wieder in den Transporter und fuhr weiter.

Danach eilten zwei Frauen der Verletzten zu Hilfe, die den Unfall ebenfalls beobachtet hatten.

Der Fahrer soll etwa 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein. Er hat blonde kurze Haare und eine muskulöse Statur.

Info: Hinweise auf die beschriebene Person erbittet das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der 0621/1258-0.