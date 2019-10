Mannheim. (pol/rl) Einen größeren Brand in einem Geschäft im K1-Karree in der Innenstadt verhinderte wohl ein Passant am vergangenen Montag. Laut Polizeibericht war der Mann gegen 14.15 Uhr im Quadrat K1 unterwegs, als er einen stark qualmenden 6 mal 3 Meter großen Bildschirm im Schaufenster eines Geschäfts bemerkte. Der Fußgänger informierte sogleich eine Polizeistreife, die sich zufällig in der Nähe befand. Die wiederum alarmierte die Feuerwehr und die Rettungsdienste.

Die Rauchentwicklung war zwischenzeitlich so stark geworden, dass ein Gebäudeteil des K1-Karrees vorsorglich geräumt werden musste, hieß es. Elektriker im Anwesen trennten den Bildschirm von der Stromversorgung. Die Feuerwehr baute Teile des Bildschirms aus und lüftete das Anwesen.

Während des Feuerwehr-Einsatzes war die Straße vor dem Geschäft vorübergehend gesperrt, was zu kleineren Staus führte.