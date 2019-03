Mannheim. (pol/rl) In der Nacht zum Freitag griff ein 29-Jähriger einen Fahrgast in der Straßenbahn an. Gegen 3 Uhr ging er in der Bahn plötzlich auf einen 20-Jährigen los und zerrte ihn an den Haaren aus der Bahn heraus und danach in Richtung der Haltestelle Paradeplatz. Ein Zeuge alarmierte eine Polizeistreife, die zufällig vor Ort war.

Die Beamten trennten die beiden voneinander und wollten den 29-Jährigen festnehmen. Als dieser flüchten wollte, hielten die Beamten ihn zunächst fest, worauf der Schläger nun die Polizisten angriff und dabei leicht verletzte.

Als auf dem Revier die Personalien des 29-Jährigen überprüft wurden, stellte sich heraus, dass er falsche Angaben gemacht hatte. Offenbar, weil gegen ihn bereits ein Haftbefehl bestand. Der Mann kam noch am selben Tag in eine Justizvollzugsanstalt.