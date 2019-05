Mannheim-Innenstadt. (pol/rl) Ein 27-Jähriger VW-Golf-Fahrer war am Samstagabend in der Innenstadt unterwegs, als er einer Polizeistreife kurz vor 23 Uhr zwischen den Quadraten L2 und L3 auffiel. Das meldete die Polizei am Montag.

Als die Beamten den Golf für eine Kontrolle angehalten hatten, bemerkten sie sofort deutlichen Alkoholgeruch bei dem Fahrer. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,7 Promille. Er kam zum Polizeirevier Mannheim-Oststadt, wo ihm eine Blutprobe entnommen werden sollte. Dagegen jedoch wehrte sich der 27-Jährige und biss dabei einem Polizisten in den Arm. Die Beamten nahmen ihm daraufhin unter Zwang die Blutprobe ab.

Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr und tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten.