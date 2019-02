Mannheim. (pol/sdm) In der Mannheimer Innenstadt wurden Smartphones im Wert von knapp 10.000 Euro gestohlen. Die Polizei berichtet, dass am Mittwoch gegen 13.30 Uhr zwei Unbekannte einen Telekommunikationsladen im Quadrat Q5 in der Fressgasse betraten. Sie nahmen insgesamt neun Handys aus der Ablage und rannten wieder aus dem Geschäft.

Mit den geklauten Handys, an denen teilweise Kabel hingen, flüchteten die Täter zunächst zu Fuß und könnten möglicherweise in einem grauen Minivan ihre Flucht fortgesetzt haben.

Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden: Der erste Mann soll jugendlich ausgesehen haben und etwa 1,70 Meter groß sein. Er soll blonde Haare haben und eine schwarze Steppweste und eventuell eine Jogginghose getragen haben.

Der zweite Mann soll ebenso jung ausgesehen haben und dunkle Kleidung getragen haben. Er soll 1,65 Meter groß sein.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt sucht dringend nach Zeugen. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 0621/12580 melden.